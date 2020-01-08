В Одессе мужчина играл на пианино посреди дороги - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Одессе мужчина играл на пианино посреди дороги
08.01.2020 20:22
В Одессе заметили мужчину, играющего на пианино посреди дороги
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
relax
события
украина
посреди
дороги
пианино
играющего
заметили
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->