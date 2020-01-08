Главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова заметили 8 января на горнолыжном курорте Мерибель во Франции. Соответствующие фото обнародовал журналист программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») Михаил Ткач в Facebook.

По информации журналиста, глава СБУ остановился там в апарт-отеле Résidence Pierre & Vacances Les Ravines.

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