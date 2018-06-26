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Украина переходит на систему автоматического взвешивания большегрузного транспорта – Омелян
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26.06.2018 20:06
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Комплексов для взвешивания Украине не хватает Фото: nikvesti.com
"Мы переходим на систему автоматического взвешивания. В этом году
вместе со Всемирным банком запускаем тендер на закупку шести
автоматических комплексов, которые будет размещены вокруг Киева.
Ожидаем, что минимум два-три успеем смонтировать в этом году, а в
следующем – еще три. В следующие годы планируем обзавестись
минимум сотней таких комплексов по всей Украине. Уже сегодня
мобильных комплексов более 100, но их хватает, чтобы перекрыть
региональные дороги", – сказал он.По словам министра,
преимущество автоматических комплексов "в том, что исключается
человеческий фактор"."Есть еще одна проблема с весовыми
комплексами – они есть, но нет площадок для них. Поэтому мы их
активно строим. Например, в Николаевской области в этом году, кроме
существующей, дополнительно введена в эксплуатацию еще одна
площадка. На протяжении месяца заработают еще две. Так же обстоят
дела в других областях", – отметил Омелян.В 2015 году
Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины
делимых грузов весом более 40 тонн (для
контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса
грузовиков при этом не должна превосходить 24 тонны. В 2017
году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78
передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные
лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного
транспорта", – объяснял министр инфраструктуры
Владимир Омелян.
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