Комплексов для взвешивания Украине не хватает Фото: nikvesti.com "Мы переходим на систему автоматического взвешивания. В этом году вместе со Всемирным банком запускаем тендер на закупку шести автоматических комплексов, которые будет размещены вокруг Киева. Ожидаем, что минимум два-три успеем смонтировать в этом году, а в следующем – еще три. В следующие годы планируем обзавестись минимум сотней таких комплексов по всей Украине. Уже сегодня мобильных комплексов более 100, но их хватает, чтобы перекрыть региональные дороги", – сказал он.По словам министра, преимущество автоматических комплексов "в том, что исключается человеческий фактор"."Есть еще одна проблема с весовыми комплексами – они есть, но нет площадок для них. Поэтому мы их активно строим. Например, в Николаевской области в этом году, кроме существующей, дополнительно введена в эксплуатацию еще одна площадка. На протяжении месяца заработают еще две. Так же обстоят дела в других областях", – отметил Омелян.В 2015 году Кабмин запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превосходить 24 тонны. В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов. "Это полностью мобильные лаборатории по всем видам контроля легкового, грузового и речного транспорта", – объяснял министр инфраструктуры Владимир Омелян. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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