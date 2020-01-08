Баскетболисты НБА пожертвовали 750 тыс. долларов на спасение лесов в Австралии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Баскетболисты НБА пожертвовали 750 тыс. долларов на спасение лесов в Австралии
08.01.2020 20:59
Австралийские баскетболисты НБА пожертвовали 750 тыс. долларов, чтобы помочь решить проблемы с массовыми пожарами лесов в Австралии
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
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