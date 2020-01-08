Австралийские баскетболисты НБА пожертвовали 750 тыс. долларов, чтобы помочь решить проблемы с массовыми пожарами лесов в Австралии Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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