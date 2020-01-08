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Медики рассказали, как сбить температуру при помощи домашних средств
08.01.2020 21:53
Как сбить высокую температуру в домашних условиях и без медикаментов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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