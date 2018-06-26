|В Киеве остановилось движение скоростных трамваев
|26.06.2018 20:08
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Вечером во вторник, 26 июня, в Киеве полностью остановилось движение скоростных трамваев в связи с аварийной ситуацией. Об этом сообщил источник редакции NEWSONE.
Согласно имеющейся информации, остановка произошла из-за резкого скачка напряжения в контактной сети на станции "Полевая". В настоящее время нет информации о том, когда напряжение появится, а транспорт возобновит свое движение.
"На остановках близко трамвайной станции творится ажиотаж – толпы людей по трамвайным путям пытаются добраться до маршрутных остановок. Очень много людей", - отметил источник, ставший заложником ситуации.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, во вторник, 26 июня, в Киеве водитель автомобиля марки Jaguar неправильно припарковал машину, в результате чего заблокировал движение трамваев.
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