17 грудня 2021 року, через 12 років після прем'єри першої частини, на екрани вийде другий «Аватар».







І в офіційному Twitter фільму часто з'являються нові фото і відео зі знімального майданчика! А тепер в акаунті опублікували перші концепт-арти картини і подробиці: за словами творців «Аватара», в продовженні будуть показані нові частини світу планети Пандора (судячи з фото, джунглі зміняться фантастичними островами).



In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.



Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ — Avatar (@officialavatar) 7 січня 2020 р.



Нагадаємо, про сюжет другого «Аватара» відомо мало: події розгорнуться через кілька років після першої частини, а у головних героїв з'явиться дочка. В 2023-му, до речі, нас чекає третя частина фантастичного фільму!

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