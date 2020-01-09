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Продюсери показали, як буде виглядати "Аватар 2"
09.01.2020 01:17
17 грудня 2021 року, через 12 років після прем'єри першої частини, на екрани вийде другий «Аватар».

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І в офіційному Twitter фільму часто з'являються нові фото і відео зі знімального майданчика! А тепер в акаунті опублікували перші концепт-арти картини і подробиці: за словами творців «Аватара», в продовженні будуть показані нові частини світу планети Пандора (судячи з фото, джунглі зміняться фантастичними островами).



Нагадаємо, про сюжет другого «Аватара» відомо мало: події розгорнуться через кілька років після першої частини, а у головних героїв з'явиться дочка. В 2023-му, до речі, нас чекає третя частина фантастичного фільму!

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