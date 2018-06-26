|Международная коалиция обстреляла Афганистан: есть жертвы
|26.06.2018 20:11
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По меньшей мере шесть мирных жителей и семь боевиков были убиты в Афганистане в результате двух авиаударов, нанесенных возглавляемой США и НАТО международной коалицией. Об этом во вторник Синьхуа сообщили местные власти, передает
Глава совета провинции Нуристан Саадулла Пайенда заявил, что на востоке региона беспилотник коалиции в понедельник вечером обстрелял дом в районе Вайгал, в результате погибли шесть мирных жителей и четыре боевика движения "Талибан".
В районе Вата-Пур соседней провинции Кунар три боевика группировки "Исламское государство" были ликвидированы в понедельник днем в результате аналогичного авиаудара. Об этом сообщила местная полиция.
Афганские силы безопасности, а также войска международной
коалиции, в последние несколько месяцев усилили наземные и
воздушные удары по террористам на территории страны.