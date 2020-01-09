Погода, Новости, загрузка...
Трамп призвал НАТО активизироваться на Ближнем Востоке
09.01.2020 09:11
Трамп и Столтенберг обсудили ситуацию на Ближнем Востоке Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 