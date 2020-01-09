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Трамп призвал НАТО активизироваться на Ближнем Востоке
09.01.2020 09:11
Трамп и Столтенберг обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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