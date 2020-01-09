Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

"9 января в Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, днем ​​и в большинстве центральных областей кое-где небольшой мокрый снег и дождь, ночью в западной части кое-где гололед; на остальной территории без осадков. На дорогах, кроме южных и центральных областей, кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах 10-15° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве 9 января облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем ​​0-2° тепла.

В Киевской области также облачно. Ночью без осадков, днем ​​небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах кое-где гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

10-11 января в Украине также облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом, 11 января на севере Левобережья умеренные осадки, только на Одесчине, Закарпатье и в Карпатах без существенных осадков. На дорогах, кроме южных и центральных областей, кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла, на западе и юге страны до 8°.

В Киеве и столичной области 10-11 января облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом, только ночью 10 января без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла.

12-13 января в Украине без осадков, лишь в восточных, ночью и в северных области 12 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем ​​1-7° тепла.

В Киеве и столичном регионе без осадков, лишь ночью 12 января небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​1-6° тепла.

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