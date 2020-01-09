9 января, Владимир Зеленский вернулся из Омана, где он проводил свой тайный отпуск.

Тайный - потому что президент никому не сказал о своем отлете за кордон в разгар новогодних праздников. А Офис главы государства до сих пор не признал, что Зе отдыхал в этой ближневосточной стране, маскируя каникулы под рабочую поездку.

"Страна" проследила за возвращением Зеленского в режиме онлайн.

Приземление в "Жулянах"

Как накануне предполагала "Страна", частный борт, на котором находился президент Украины, приземлился в столичном аэропорту Киев (Жуляны). Это произошло в 02:40 по Киеву.

Мы еще накануне рассказывали об этом самолете. Для перелета использовался Bombardier Global Express 6000. Год выпуска 2014. Оператор - Vista Jet (Мальта). Бортовой номер 9H-VJN, номер рейса VJT861.

Самолет Зеленского на подлете к столице. Фото сервиса radarbox24

Обошелся перелет от 65 до 100 тысяч долларов. Вот путь полета Зе из Маската (Оман) в Киев.

На Facebook программы "Схемы" говорится о том, что после приземления к самолету подъехал автомобиль Mercedes-Benz Vito, который направился на Банковую и за 15 минут заехал на территорию Офиса президента.

Интересно, что ровно в момент приземления аккаунты Зеленского в соцсетях поменяли фото.

Заметно, что президент более веселое лицо поменял на спокойное. Улыбка и правда странно смотрелась на фоне траурной свечки.

Ночное совещание на Банковой

Через некоторое время после посадки "Бомбардира", который прилетел из Омана, Офис президента заявил, что Зеленский проводит рабочее совещание по упавшему в Иране "Боингу" компании МАУ.

Как передает корреспондент "Страны", это совещание проходит на Банковой - включили свет на этаже, где находится кабинет президента.

Зеленский, судя по всему, приехал в Офис президента без кортежа. При этом вокруг здания дежурят бусы госохраны.

Позже у президента опубликовали фотографию ночного заседания на Банковой. На фото, помимо указанных выше, есть помощник Зеленского Андрей Ермак, ездивший с ним в Оман. Спиной сидит пресс-секретарь Юлия Мендель.

Примерно в 4:15 утра встреча у президента закончилась. Ее участники начали разъезжаться из арки со стороны улицы Лютеранской. Одной из первых уехала машина главы МИД Вадима Пристайко.

Под конец из-под Офиса президента уехал бус, который стоял там еще до приезда Зеленского из "Жулян". Кроме него, только с парковки ОП уехало около восьми автомобилей.

Однако президент, судя по горящим окнам его офиса и дежурящим у здания сотрудникам госохраны, еще на Банковой. Там он подписал приказ о трауре 9 января, как сообщает Офис президента.

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