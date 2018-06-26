Верховный суд США не нашел нарушений закона в третьем миграционном указе президента Дональда Трампа об отказе в выдаче виз жителям ряда мусульманских стран. На слушаниях в суде в поддержку указа выступили пять судей, четверо были против. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Трамп: высший суд поддержал решение Трампа о запрете на въезд. Вау! Фото: ЕРА Суд отклонил утверждения противников закона о том, что запрет на въезд гражданам некоторых стран был мотивирован религиозной враждебностью.Согласно указу Трампа, в США запрещено въезжать выходцам из Ливии, Сирии, Сомали, Йемена, Судана, КНДР и Ирана, которые не имеют виз или вида на жительство.Пятеро судей выступили в поддержку президентского указа, четверо были против."Верховный суд поддержал решение Трампа о запрете на въезд. Вау!" – написал американский президент в своем Twitter. SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 июня 2018 г. 27 января 2017 года Трамп подписал приказ, который вводил "экстремально жесткие меры проверки" людей, прибывающих в страну. Он запрещал въезд в США гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Трамп отмечал, что указ не направлен против мусульман. 4 февраля федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие указа.6 марта 2017 года Трамп подписал новый иммиграционный приказ, согласно которому Ирак исключен из списка семи стран, гражданам которых запрещен въезд на территорию США. Въезд гражданам Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана должны были запретить на 90 дней. Его также заблокировали, но главный суд США 5 декабря разрешил применение указа.В апреле 2017 года Трамп заявил, что его администрация "унаследовала полномасштабный кризис на границах – и это была катастрофа". Он добавил, что иммиграционные службы начали операцию по выдворению из США нелегалов, совершивших какие-либо правонарушения.По данным газеты The Washington Post, 11 января 2018 года во время встречи с конгрессменами в Белом доме Трамп заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "грязных дыр". 12 января глава Белого дома опроверг эту информацию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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