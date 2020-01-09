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В Кривом Роге водитель авто сбила двух пешеходов
09.01.2020 10:23
ДТП в Кривой Рог - женщи сбила двух пешеходов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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