Украинская теннисистка прошла в парный полуфинал турнира серии Премьер - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Украинская теннисистка прошла в парный полуфинал турнира серии Премьер
09.01.2020 11:17
Людмила Киченок прошла в полуфинал в парном разряде на турнире серии Премьер
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
спорт
события
украина
турнире
серии
премьер
разряде
парном
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->