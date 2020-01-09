Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео, сообщает The Telegraph.

"Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предложить Украине всю возможную помощь. США призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причин аварии", - заявил Помпео.

Также Государственный секретарь выразил соболезнование по поводу авиакатастрофы.

"Государственный департамент США выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям 176 пассажиров и членов экипажа, погибших в трагической катастрофе рейса PS 752 Международных авиалиний Украины", - сказал госсекретарь США.

Как сообщалось, в среду, 8 января, ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после вылета из тегеранского аэропорта им.Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", что должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По последним данным, на борту самолета было 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа. Также, по данным МИД, между погибших были 82 граждан Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, а также по 3 граждан ФРГ и Великобритании.

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