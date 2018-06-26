Аппарат украинского парламента, Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) и Вестминстерский фонд за демократию подписали меморандум о взаимопонимании по продлению сотрудничества по выполнению программы "Офис по финансовому и экономическому анализу в Верховной раде Украины". Об этом сообщает информационное управление .

"Подписан меморандум о продолжении сотрудничества по выполнению программы "Офис по финансовому и экономическому анализу в Верховной раде Украины", - сказано в сообщении.

Первый заместитель руководителя Аппарата Рады Петр Боднар отметил, что очень рад возможности переподписать меморандум и продлить сотрудничество.

"Мы приветствуем интеграцию деятельности Офиса в стенах парламента. Мы очень ценим поддержку снаружи, рады возможности перенимать лучший опыт развитых стран", - отметил Боднар, передает со ссылкой на .

По его словам, на сегодняшний день большое внимание уделяется созданию в Аппарате Исследовательской службы.

"Мы настроены на совместную работу в этом направлении вместе с Офисом и надеемся, что в будущем Офис сможет быть частью этой службы. За два года мы имеем много положительных отзывов о деятельности Офиса", - подчеркнул Боднар и выразил надежду, что в дальнейшем сотрудничество будет только усиливаться и расти.

Напомним, ранее комитет парламента по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления подписал меморандум о сотрудничестве с проектом Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) "Реформа управления на востоке Украины II".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира