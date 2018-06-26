Сегодня в Киевском районном суде Одессы продлили срок действия меры пресечения директору детского лагеря "Виктория" Петросу Саркисяну, сообщает корреспондент.

Прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Судья принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Отметим, П.Саркисяна обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей и материальный убыток в отдельно крупном размере – ч.2 ст.270 УК Украины.

Напомним, в результате пожара в детском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года погибли трое детей.

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