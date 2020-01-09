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Шнуров жестко высмеял российское кино в новом стихотворении
09.01.2020 13:43
Шнуров написал стихотворение о новых российских фильмах Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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