|Ломаченко - лучший боксер мира в своем возрасте по версии ESPN
|09.01.2020 13:55
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Портал ESPN признал Василия Ломаченко лучшим боксером мира в возрасте 31 года. Среди сверстников украинец опередил в рейтинге Тайсона Фьюри и Майки Гарсия.
Регулярный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Девин Хейни - лучший между 21-летних боксеров, возможный следующий соперник Ломаченко Теофимо Лопес - между 22-летних.
Другой регулярный чемпион в легком весе по версии WBA, Джервонта Дэвис опередил сверстников в возрасте 25 лет. Сауль «Канело» Альварес - в возрасте 29 лет, Энтони Джошуа - 30 лет.
Среди 34-летних боксеров нет равных чемпиону мира в супертяжелом весе Деонтею Вайлдеру, между 37-летних - чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину.
Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версии WBA и WBO, а также франчайзинговым чемпионом WBC.