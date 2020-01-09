Портал ESPN признал Василия Ломаченко лучшим боксером мира в возрасте 31 года. Среди сверстников украинец опередил в рейтинге Тайсона Фьюри и Майки Гарсия.

Регулярный чемпион мира в среднем весе по версии WBC Девин Хейни - лучший между 21-летних боксеров, возможный следующий соперник Ломаченко Теофимо Лопес - между 22-летних.

Другой регулярный чемпион в легком весе по версии WBA, Джервонта Дэвис опередил сверстников в возрасте 25 лет. Сауль «Канело» Альварес - в возрасте 29 лет, Энтони Джошуа - 30 лет.

Среди 34-летних боксеров нет равных чемпиону мира в супертяжелом весе Деонтею Вайлдеру, между 37-летних - чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину.

Напомним, что Ломаченко является чемпионом мира в легком весе по версии WBA и WBO, а также франчайзинговым чемпионом WBC.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира