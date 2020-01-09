Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина изучает версию поражения "Боинга" зенитной ракетой российского ЗРК "ТОР", следовательно ищет обломки ракеты. Слова Данилова передаёт " Цензор ".

Изучаются различные версии внезапного падения самолета, между которых — поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК «Тор», так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет", — сказал Данилов.

"В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО — международной организации гражданской авиации.

Среди других версий Данилов озвучил столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам и взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

"Второй день раскручивается версия о том, что украинский самолёт был сбит иранскими ПВО.

Естественно, сейчас, до получения выводов следственной комиссии, ни одну из версий отбрасывать нельзя.

Но пока прямых свидетельств попадания ракеты нет. Нет видео, например, на котором видно как ракета летит к самолету.

При этом Зеленский призвал всех не спекулировать на версиях до выводов специалистов.

Но тема раскручивается все активнее. Сегодня уже она трансформировалась в «российскую ракету», как одну из версий, которую рассматривает СНБО.

И само по себе это, конечно же, не пройдёт бесследно.

1. Муссирование версии о «российской ракете» станет фактором давления на Зеленского до первых итогов расследования и фактором его дискредитации после обнародования итогов расследования если оно не подтвердит факта попадания ракеты и украинская сторона это признает.

В это, националисты, понятное дело не поверят и обвинят Зе в то, что он «слил» расследование. В общем, сама по себе раскрутка этой версии - форма давления на украинскую власть, чтоб та отказалась признавать (или хотя бы поставила под сомнения) итоги расследования, если они не подтвердят ракетный удар.

2. Тема «иранцы российской ракетой сбили украинский самолёт», если она выйдет на мировой уровень и получит подтверждение неких «независимых расследователей», может стать фактором новой эскалации на Ближнем Востоке, что, вероятно, и является главной целью раскрутки данной темы.