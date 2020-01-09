Геологи обнаружили кратер от упавшего 780 тысяч лет назад астероида в Лаосе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Геологи обнаружили кратер от упавшего 780 тысяч лет назад астероида в Лаосе
09.01.2020 14:37
В Лаосе ученые наткнулись на крупную гравитационную аномалию
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
наука - наука и техника
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