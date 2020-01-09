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Всемирный банк озвучил прогноз по росту ВВП Украины
09.01.2020 14:55
Всемирный банк ожидает, что в текущем году рост экономики Украины составит 3,7% Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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