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Всемирный банк озвучил прогноз по росту ВВП Украины
09.01.2020 14:55
Всемирный банк ожидает, что в текущем году рост экономики Украины составит 3,7%
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
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