Иран для участия в расследовании авиакатастрофы МАУ направил официальные приглашения представителям США и других стран. Об этом заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, передает пресс-служба ведомства .

По его словам, иранское следствие в соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции предложило всем странам направить свои команды специалистов для участия в расследовании. Данный документ предусматривает, что в расследовании авиакатастрофы могут участвовать государство, на территории которого произошел случай, страна-оператор самолета, страна производителя и др.

Абедзаде уточнил, что после авиакатастрофы официальные уведомления были направлены Украине и США, как стране, где находится штаб-квартира Boeing. Кроме того, уведомления были направлены Швеции и Канаде.

Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) мог быть уничтожен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), принадлежащим США. Американцы могли перепутать гражданский борт с самолетом правительства Ирана, который был их целью в связи с ночным нападением на военные базы. Об этом сообщает портал Live Report со ссылкой на источник между иранских военных.

В Иране уже заявили, что, скорее только, причиной крушения стали технические неполадки. Однако источник между иранских военных заявил, что самолет мог быть сбит американским дроном.

"США должны были уничтожить наш правительственный самолет с лицами, отвечающими за набег на их базы. Но по ошибке был сбит обыкновенный гражданский лайнер. Эту версию мы считаем основной. Тем более что перед падением самолета близко был обнаружен БПЛА MQ-1 Predator, который сейчас состоит на вооружении только у США. Когда будут доказательства этой версии, она будет озвучена руководством страны", — рассказал источник.

По его словам, США начали охоту на все руководство Ирана, включая руководство Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), сотрудников Министерства обороны страны и МИД.

Напомним, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал теракт, столкновение с другим летающим объектом, взрыв двигателя и поражения самолета российской зенитной ракетой ЗРК главными версиями авиакатастрофы в Иране.

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