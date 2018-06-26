|
€1 млрд помощи от ЕС существенно не повлияет на экономическую ситуацию в Украине. Но это позитивный сигнал – экономист Новак
|
26.06.2018 20:22
|
Украина могла бы рассчитывать и на более серьезную помощь
Евросоюза, чем €1 млрд, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава
Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Новак: Помощь Запада минимальная
Фото: Андрій Новак / Facebook "€1 млрд помощи от ЕС существенно не
повлияет на экономическую ситуацию в Украине. Но это позитивный
сигнал. Он свидетельствует о том, что западные партнеры продолжают
нас поддерживать и Украина может рассчитывать на их помощь. В то же
время нужно сказать, что помощь Запада минимальная. Они не видят,
чтобы в Украине их деньги использовались эффективно. Если бы
ситуация была противоположная, мы могли бы рассчитывать на более
серьезные финансовые вливания. Но при нынешнем правительстве и
президенте этого ждать не приходится", – сказал экономист.По
его словам, решение Совета ЕС во многом зависело от позиции
МВФ."Эта помощь – хороший сигнал еще и потому, что в ближайшие
три года у нас будет пик внешних долговых выплат. И без помощи от
ЕС, МВФ и других структур Украина не сможет обслуживать свой
внешний долг. А это означало бы дефолт. Поэтому нам нужны новые
вливания. В МВФ увидели, что Украина выполняет требование по
созданию антикоррупционного суда, и послали сигнал о готовности
продолжать сотрудничество с Киевом. И именно на этот сигнал
отреагировал ЕС, решив предоставить Украине свою помощь. Деньги эти
будут выделяться поэтапно. И если Киев перестанет выполнять взятые
на себя обязательства, то финансирование может быть
приостановлено", – резюмировал Новак.26 июня Совет
Европейского союза утвердил выделение Украине €1 млрд
макрофинансовой помощи."Европейская правда" отмечает, что
после сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с
Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Документ
требует ратификации украинским парламентом.Формальное
законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному
оказанию финансовой помощи. Это произойдет после выполнения
условий, которые будут прописаны в меморандуме.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира