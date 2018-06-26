Украина могла бы рассчитывать и на более серьезную помощь Евросоюза, чем €1 млрд, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Новак: Помощь Запада минимальная Фото: Андрій Новак / Facebook "€1 млрд помощи от ЕС существенно не повлияет на экономическую ситуацию в Украине. Но это позитивный сигнал. Он свидетельствует о том, что западные партнеры продолжают нас поддерживать и Украина может рассчитывать на их помощь. В то же время нужно сказать, что помощь Запада минимальная. Они не видят, чтобы в Украине их деньги использовались эффективно. Если бы ситуация была противоположная, мы могли бы рассчитывать на более серьезные финансовые вливания. Но при нынешнем правительстве и президенте этого ждать не приходится", – сказал экономист.По его словам, решение Совета ЕС во многом зависело от позиции МВФ."Эта помощь – хороший сигнал еще и потому, что в ближайшие три года у нас будет пик внешних долговых выплат. И без помощи от ЕС, МВФ и других структур Украина не сможет обслуживать свой внешний долг. А это означало бы дефолт. Поэтому нам нужны новые вливания. В МВФ увидели, что Украина выполняет требование по созданию антикоррупционного суда, и послали сигнал о готовности продолжать сотрудничество с Киевом. И именно на этот сигнал отреагировал ЕС, решив предоставить Украине свою помощь. Деньги эти будут выделяться поэтапно. И если Киев перестанет выполнять взятые на себя обязательства, то финансирование может быть приостановлено", – резюмировал Новак.26 июня Совет Европейского союза утвердил выделение Украине €1 млрд макрофинансовой помощи."Европейская правда" отмечает, что после сегодняшнего решения Европейская комиссия, консультируясь с Советом ЕС, подготовит меморандум о предоставлении помощи. Документ требует ратификации украинским парламентом.Формальное законодательное решение ЕС не открывает путь к немедленному оказанию финансовой помощи. Это произойдет после выполнения условий, которые будут прописаны в меморандуме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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