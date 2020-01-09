Об этом сообщает Japan Times.

"Japan Airlines Co. объявила о запуске кампании по раздаче бесплатных авиабилетов в обе стороны на внутренние рейсы для 50 тысяч иностранных граждан, которые посетят Японию летом. Инициатива частично направлена на то, чтобы побудить тех, кто приедет на Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года в Токио, посетить другие районы страны и познакомиться с местными достопримечательностями", — пишет издание.

Чтобы получить бесплатные билеты, иностранцы должны быть зарегистрированы в программе JAL Mileage Bank.

Улететь можно будет только из международных аэропортов "Ханеда" в Токио, "Итами" или "Кансай" в Осаке. Путешественнику покажут четыре возможных направления. Куда именно он отправится, станет известно через три дня после подачи заявки. Кроме того, удачу может попытать компания друзей или родственников до четырех человек. Также можно выбрать удобные даты поездок.

Заявки на бесплатные авиабилеты перевозчик начнет принимать в конце февраля, их рассмотрят в порядке поступления.

Напомним, с 24 июля по 9 августа 2020 года столица Японии примет XXXII летние Олимпийские Игры. Там же с 25 августа по 6 сентября пройдет Паралимпиада.

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