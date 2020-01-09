Стоит подумать о безопасном выполнении приседаний. Разогрейся обычными приседаниями, и уже потом с чистой совестью подходи к приседаниям на одной ноге.

Если твои колени не позволяют выполнять упражнение (травмы, боли и т. д.) – «пистолетик» небезопасен для твоего здоровья. Но в целом – это вполне выполнимое упражнение, хотя и нелегкое. Эффективность этого упражнения бесспорна, причем для нескольких групп мышц.

Во-первых, приседания «пистолетиком» повышают гибкость твоего тела, потому что во время приседа задействуются почти все мышцы ног - и квадрицепсы, и мышцы бедра (и внешней, и внутренней части), мышцы кора и пресса.

Во-вторых, сосредоточенность на удержании равновесия помогает тебе научиться координировать свои движения и соблюдать баланс. В-третьих, выполнение приседаний на одной ноге повышает выносливость и укрепляет мышцы лучше, чем при обычных приседаниях.

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