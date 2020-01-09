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В Киевской области хозяин зоопарка закрыл животных без еды и уехал
09.01.2020 15:49
В Киевской области владелец маленького зоопарка бросил животных, оставив их без еды
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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