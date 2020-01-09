В Иране пообещали продолжить военную операцию против Америки - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Иране пообещали продолжить военную операцию против Америки
09.01.2020 16:25
В Иране заявили о намерении продолжать военную операцию против США
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
операцию
против
сша
военную
продолжать
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->