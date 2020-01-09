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В Иране пообещали продолжить военную операцию против Америки
09.01.2020 16:25
В Иране заявили о намерении продолжать военную операцию против США Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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