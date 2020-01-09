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В МВФ объяснили ситуацию с курсом гривны
09.01.2020 17:01
В МВФ объяснили укрепление гривны
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
гривны
укрепление
объяснили
мвф
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