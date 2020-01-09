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Мужчине удалось сграфировать "рога дьявола" вместо солнца
09.01.2020 17:19
Фотограф смог заснять фантастические снимки солнца, похожего на "рога дьявола" Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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