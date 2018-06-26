Несмотря на призывы Греции, министры иностранных дел стран ЕС отложили начало переговоров о вступлении с Албанией и Македонией к лету 2019 года из-за сопротивления Франции, Нидерландов и Дании. Об этом сообщает со ссылкой на Ekathimerini.

Франция, Нидерланды и Дания заявили, что уровень проведения реформ в странах недостаточен для их вступления в ЕС и настояли на больших реформах прежде чем переходить к дальнейшим шагам на пути к членству.

По данным одного из дипломатов, Нидерланды настаивают, что для начала переговоров о членстве в ЕС изменения названия недостаточно, а страны должны отвечать двум базовым критериям верховенства права и административной способности для начала переговоров.

Согласно выводам Совета ЕС, министры "соглашаются проложить путь к открытию переговоров о вступлении в июне 2019 года".



Как сообщал госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в субботу по телефону со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дриана перспективы присоединения Македонии в НАТО и Евросоюз.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира