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Столтенберг отреагировал на ситуацию на Ближнем Востоке
09.01.2020 18:32
Столтенберг заявил, что НАТО ищет решения конфликта на Ближнем Востоке
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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