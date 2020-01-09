В Apple заявили, что проводят сканирование личных пользователей из-за педофилии - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Apple заявили, что проводят сканирование личных пользователей из-за педофилии
09.01.2020 18:50
Компания Apple будет сканируют личные снимки пользователей на предмет наличия порнографии
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Теги:
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