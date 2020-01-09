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В Apple заявили, что проводят сканирование личных пользователей из-за педофилии
09.01.2020 18:50
Компания Apple будет сканируют личные снимки пользователей на предмет наличия порнографии Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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