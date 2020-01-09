|Как будут выдавать "пакеты малыша" в 2020 году
|09.01.2020 19:28
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В Минсоцполитики зафиксировали цену на “пакет малыша“, который выдают родителям при рождении ребенка. Сумма “пакета“ не будет превосходить 5 тыс грн.
Об этом свидетельствуют данные проекта, обнародованного на сайте ведомства.
Также в министерстве отмечают, что закупать новые “пакеты малыша“ будут только после того, как раздадут те, что приобрели в 2019 году. Министерство также обязуется проконтролировать организацию выдачи “пакета малыша“ родителям в родильных домах.
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