В ОП заявили об осмотре деталей Boeing 737 и сборе ДНК жертв - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В ОП заявили об осмотре деталей Boeing 737 и сборе ДНК жертв
09.01.2020 19:45
В ОП заявили о проведении осмотра деталей Boeing 737 и сборе ДНК жертв
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
сборе
днк
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