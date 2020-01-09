Необычная вечерняя Одесса с высоты полета беспилотника

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"Мы взлетели из Летнего театра и посмотрели на центр Одессы с высоты около 100 метров, затем поднялись еще выше - до 200 метров и, наконец, взглянули на город с 300-метровой высоты. Темные кварталы расчерчены яркой сеткой освещенных улиц. Парки и скверы сияют огнями. Кипит жизнь, не утихая ни на минуту, в порту. Вдали, за Одесским заливом, виднеется поселок Котовского". Летний театр в Одесском горсаду Фоторепортажи Популярные теги дети, фестивали, стихийные бедствия, спорт, США, #Євромайдан, Александр Зубко, фотография, ВМС, город, Львов, вера, НАТО, столкновения, АТО, ЗСУ, природа, пейзажи, люди, досуг, бизнес, экология, общество, депутаты, уикенд, соревнования, туризм, Сергей Смоленцев, Майдан, Донбасс, авиация, мода, Новый Год, военная техника, женщины, юмор, архитектура, оккупация, история, музыка, милиция, суд, Саакашвили, мир, портрет, автомобили, Киев, беспорядки, пляжи, корабли, учения, Шахтер, знаменитости, фотоподборки, тест-драйв, парады, солдат, праздники, Карпаты, война, катастрофы, кошки, джаз, традиции, путешествия, Путин, транспорт, Верховная Рада, культура, выборы, Одесса, ВСУ, фотоконкурсы, политики, протесты, живопись, фотопроект, Нацгвардия, заводы, Порошенко, зима, технологии, Динамо, животные, самолеты, церковь, футбол, фотографы, передовая, акции, Дмитрий Дятлов, искусство, Львів, митинги, Россия, марш, выставки, дизайн, политика, полиция Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец дети, фестивали, стихийные бедствия, спорт, США, #Євромайдан, Александр Зубко, фотография, ВМС, город, Львов, вера, НАТО, столкновения, АТО, ЗСУ, природа, пейзажи, люди, досуг, бизнес, экология, общество, депутаты, уикенд, соревнования, туризм, Сергей Смоленцев, Майдан, Донбасс, авиация, мода, Новый Год, военная техника, женщины, юмор, архитектура, оккупация, история, музыка, милиция, суд, Саакашвили, мир, портрет, автомобили, Киев, беспорядки, пляжи, корабли, учения, Шахтер, знаменитости, фотоподборки, тест-драйв, парады, солдат, праздники, Карпаты, война, катастрофы, кошки, джаз, традиции, путешествия, Путин, транспорт, Верховная Рада, культура, выборы, Одесса, ВСУ, фотоконкурсы, политики, протесты, живопись, фотопроект, Нацгвардия, заводы, Порошенко, зима, технологии, Динамо, животные, самолеты, церковь, футбол, фотографы, передовая, акции, Дмитрий Дятлов, искусство, Львів, митинги, Россия, марш, выставки, дизайн, политика, полицияЛеонид Швец Год лузеров, или Не вышло, ну и хорошо Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Летний театр в Одесском горсаду uc.od.ua Одесса, Украина 09.01.2020



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