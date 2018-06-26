Специалисты NASA разработали технологию, которая позволяет значительно уменьшить шум, создаваемый самолетами во время посадки, а также улучшить условия жизни около аэропортов. Об этом сообщается на сайте NASA .

Благодаря одновременному применению нескольких приемов уровень шума испытательного самолета Gulfstream III снизили, по меньшей мере, на 70%. Отмечается, что речь идет только о шуме планера, но не о шуме работающих двигателей.

Чтобы добиться такого эффекта, разработчики применили пористые или перфорированные обтекатели шасси, не пожертвовав аэродинамическим сопротивлением. Также они доработали нишу шасси, которая включает установку элементов на передней кромке, заполнение задней части ниши пеной и установку сетки, сглаживающей легкий поток.

Помимо этого, специалисты NASA использовали экспериментальный гибкий закрылок, который разработали раньше в рамках проекта ACTE, представляющий собой бесшовную конструкцию.

Как сообщал svodka.net ранее, американская компания SpaceX выиграла договор на отправку секретного спутника Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки на орбиту.

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