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В Госстате заявили о двукратном снижении роста цен
09.01.2020 20:22
В Госстате заявили, что рост цен замедлился более чем вдвое за год Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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