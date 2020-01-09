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В Госстате заявили о двукратном снижении роста цен
09.01.2020 20:22
В Госстате заявили, что рост цен замедлился более чем вдвое за год
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
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