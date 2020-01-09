Американский телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что украинский самолет компании МАУ, который упал в Иране, сбила иранская ракета, произведенная в России.

"Американские чиновники уверены, что украинский рейс 752 был сбит Ираном. Американская разведка сняла сигналы включения радара и спутник обнаружил инфракрасные вспышки двух пусков ракет, вероятно, SA-15, после чего вскоре последовала еще один инфракрасная вспышка взрыва", сообщил телеканал.

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на источники сообщил , что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

"Украинский рейс, который разбился возле иранской столицы Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки", - пишет Newsweek.

По мнению источников, лайнер сбил состоящий на вооружении Ирана комплекс противовоздушной обороны Тор-М1, произведенный в России.

"Один сотрудник Пентагона и один высокопоставленный сотрудник разведки США заявили Newsweek, что, по оценкам Пентагона, случай носил непредумышленный характер", - отмечает журнал.

Также в статье говорится, что после ракетного удара Ирана по иракским военным базам системы ПВО Ирана находились в активном состоянии.

Президент США Трамп заявил, что у него есть подозрения по поводу катастрофы украинского самолета в Иране.

"У меня были подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог ошибиться на той стороне. Это не наша вина. Мы не имеем к этому никакого отношения", — сказал Трамп. "Самолет летел в довольно опасном районе и они могли ошибиться. Некоторые люди говорят, что это были механические проблемы. Лично я не думаю, что это так", - заявил Трамп.

В свою очередь Американский Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что украинский рейс "Тегеран-Киев" был непреднамеренно сбит иранской зенитной ракетой.

По информации журналистов, спутник обнаружил инфракрасные "вспышки" двух запусков, после чего последовал еще один взрыв.

Гражданская авиация Ирана официально опровергает версию о ракетном ударе по украинскому самолету.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.

Отмечается, что украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда будут решены логистические вопросы.

Кроме того, президент проводит консультации с международными партнерами. 9 января Владимир Зеленский имел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана. Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.

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