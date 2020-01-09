|Теракт. Украинский Boeing-737 под Тегераном был преднамеренно сбит
|09.01.2020 20:57
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Американский телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что украинский самолет компании МАУ, который упал в Иране, сбила иранская ракета, произведенная в России.
Ранее американский
По мнению источников, лайнер сбил состоящий на вооружении Ирана комплекс противовоздушной обороны Тор-М1, произведенный в России.
Также в статье говорится, что после ракетного удара Ирана по иракским военным базам системы ПВО Ирана находились в активном состоянии.
Президент США Трамп заявил, что у него есть подозрения по поводу катастрофы украинского самолета в Иране.
В свою очередь Американский Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает, что украинский рейс "Тегеран-Киев" был непреднамеренно сбит иранской зенитной ракетой.
По информации журналистов, спутник обнаружил инфракрасные "вспышки" двух запусков, после чего последовал еще один взрыв.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране. Об этом сообщается на
На совещании оперативного штаба было отмечено, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы.
Отмечается, что украинская группа из 45 специалистов уже работает над расследованием причин трагедии. Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников девяти из 11 жертв трагедии. Материал других двух будет собран в ближайшее время, когда будут решены логистические вопросы.
Кроме того, президент проводит консультации с международными партнерами. 9 января Владимир Зеленский имел телефонные разговоры с премьер-министрами Великобритании и Швеции, президентами Ирана и Афганистана. Также запланировано общение по телефону с премьер-министром Канады и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Глава государства подчеркивает, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.