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Австралийские утверждают, что из-за пожаров погибло около 1 млрд животных
09.01.2020 20:59
В университете Сиднея ученые насчитали около 1 млрд погибших в результате пожаров животных
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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