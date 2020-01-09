Об этом говорится в тексте законопроекта "О труде", обнародованном на сайте Верховной Рады.

"По согласованию между работником и работодателем для работника может устанавливаться гибкий режим рабочего времени на определенный срок или бессрочно как при приеме на работу, так и впоследствии", - говорится в тексте законопроекта.

Так, гибкий режим рабочего времени может предусматривать: фиксированное время, в течение которого работник должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности; при этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части; сменное время, в течение которого работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной на предприятии (в учреждении, организации) нормы продолжительности рабочего времени; время перерыва для отдыха и питания.

Предполагается, что в случае производственно-технической необходимости и / или для выполнения неотложных или непредвиденных задач работодатель может временно (на срок до одного месяца в течение календарного года) применять к работникам, которым установлен гибкий режим рабочего времени, общеустановленный график работы.

В этом случае применение к работникам, которым установлен гибкий режим рабочего времени, общеустановленного графика работы не будет считаться изменением основных условий трудового договора.

В случае командировки на работника будет распространяться режим рабочего времени того предприятия (учреждения, организации), на которое он будет командирован.

Кроме того, законопроект предусматривает, что стороны трудового договора могут договориться о выполнении работы дистанционно. Условия такой работы устанавливаются в трудовом договоре.

Согласно тексту законопроекта, дистанционная (надомная) работа - это такая форма организации труда, когда работа выполняется работником по месту его жительства или в другом месте по его выбору в том числе с помощью информационно-коммуникационных технологий, но вне помещения работодателя.

Предполагается, что дистанционные работники будут распределять рабочее время по своему усмотрению, на них не будут распространяться правила внутреннего трудового распорядка, если иное не предусмотрено в трудовом договоре. При этом общая продолжительность рабочего времени не может превосходить нормальную продолжительность рабочего времени.

Выполнение работы дистанционно не будет связано с какими-либо ограничениями трудовых прав работников.

В случае принятия законопроект вступает в силу через шесть месяцев со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира