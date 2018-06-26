Народный депутат и руководитель фракции Радикальной партии в Верховной Раде Олег Ляшко оказался в эпицентре скандала из-за агитации в Сновской спортивной школе Черниговской области. Ляшко случай не комментировал Фото: Олег Ляшко / Facebook Подобная ситуация является нарушением закона об агитации, следовательно ситуацией заинтересовались в Министерстве образования. Директор Сновской спортивной школы, где были сделаны фото, рассказал, что увидел детей в футболках, когда зашел в спортзал. "Какие мои действия? Срывать их я не могу", – заявил он. Фото Ляшко обнародовал на своей странице в Facebook. https://www.facebook.com/O.Liashko/posts/1703477543054169 По данным ТСН, мероприятие с участием депутатов организовывала не школа, а партийная ячейка. С Ляшко приехали нардепы из других партий, которые должны были открывать новую футбольную площадку с искусственным покрытием. Однако за некоторое время до начала мероприятия пошел дождь, из-за чего дети пошли в спортзал."Я хочу обратиться к тем, кто идут с такой агитацией в учебные заведения. Они нарушают законодательство Украины", – заявила министр образования Лилия Гриневич. Ведомство собирается приехать в школу с проверкой.Ляшко случай не комментировал, а его однопартиец Андрей Лозовой утверждают, что футболки дети попросили сами.В сообщении на сайте Минобразования ведомство призвало учебные заведения недопускать подобные ситуации."Министерство осуждает размещение любой партийной агитации в учебных заведениях, проведение политических акций и привлечения к ним участников образовательного процесса. Просим принять действенные меры по недопущению в учебных заведениях политической агитации, продвижение политического брендинга и использования помещений учебных заведений для размещения общественных приемных", – говорится в письме. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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