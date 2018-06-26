|Из-за фото школьников в футболках Радикальной партии школу в Черниговской области проверит Минобразования
|26.06.2018 20:30
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https://www.facebook.com/O.Liashko/posts/1703477543054169
По данным ТСН, мероприятие с участием депутатов организовывала не школа, а партийная ячейка. С Ляшко приехали нардепы из других партий, которые должны были открывать новую футбольную площадку с искусственным покрытием. Однако за некоторое время до начала мероприятия пошел дождь, из-за чего дети пошли в спортзал."Я хочу обратиться к тем, кто идут с такой агитацией в учебные заведения. Они нарушают законодательство Украины", – заявила министр образования Лилия Гриневич. Ведомство собирается приехать в школу с проверкой.Ляшко случай не комментировал, а его однопартиец Андрей Лозовой утверждают, что футболки дети попросили сами.В сообщении на сайте Минобразования ведомство призвало учебные заведения недопускать подобные ситуации."Министерство осуждает размещение любой партийной агитации в учебных заведениях, проведение политических акций и привлечения к ним участников образовательного процесса. Просим принять действенные меры по недопущению в учебных заведениях политической агитации, продвижение политического брендинга и использования помещений учебных заведений для размещения общественных приемных", – говорится в письме.
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