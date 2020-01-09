По словам информаторов, самолет перестал передавать данные спустя несколько минут после взлета и вскоре после того, как Иран запустил ракеты на военных базах, где размещены американские и союзные войска.

"Считается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной НАТО как Gauntlet", – сообщили изданию три официальных лица.

Два источника из Пентагона считают, что случай произошел случайно, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела.

Напомним, точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований. СНБО Украины рассматривает семь версий авиакатастрофы, между которых – поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

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