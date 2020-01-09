|Чим весілля принцеси Беатріс буде відрізнятися від інших королівських церемоній?
|09.01.2020 22:06
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Проте, інсайдери повідомляють, що, за традицією, Беатріс піде до вівтаря навесні (про що всіх гостей вже проінформували) і станеться це в тій же каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку, де виходила заміж її старша сестра, принцеса Євгенія, і принц Гаррі з Меган Маркл.
На жаль, прямої трансляції таїнства вінчання ми не побачимо - жоден телевізійний канал транслювати церемонію не буде. Весілля пройде за закритими дверима в приватному порядку, без доступу громадськості або засобів масової інформації.
Нагадаємо що весілля Беатріс оповите таємницею через скандал з батьком нареченої - принцом Ендрю, який відмовився від своїх королівських обов'язків в листопаді 2019 року.
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