Одна з головних подій в королівській родині у 2020 році - весілля внучки Єлизавети II, принцеси Беатріс, і підприємця Едоардо Мапелли Моцці. Однак, всупереч звичаю, з моменту оголошення про заручини пари в вересні минулого року Букінгемський палац поки не поділився жодною важливою деталлю про церемонію. В таємниці зберігають навіть дату торжества!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dukes•Duchesses•Princesses (@aboutcambridgesussexandyork) 6 Січ 2020 р. о 12:50 PST



Проте, інсайдери повідомляють, що, за традицією, Беатріс піде до вівтаря навесні (про що всіх гостей вже проінформували) і станеться це в тій же каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку, де виходила заміж її старша сестра, принцеса Євгенія, і принц Гаррі з Меган Маркл.



На жаль, прямої трансляції таїнства вінчання ми не побачимо - жоден телевізійний канал транслювати церемонію не буде. Весілля пройде за закритими дверима в приватному порядку, без доступу громадськості або засобів масової інформації.







Нагадаємо що весілля Беатріс оповите таємницею через скандал з батьком нареченої - принцом Ендрю, який відмовився від своїх королівських обов'язків в листопаді 2019 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура беатріс про весілля допис року Теги: події