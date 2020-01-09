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Меган Маркл и принц Гарри официально отказались от королевских полномочий
09.01.2020 22:11
Меган Маркл и принц Гарри приняли решение отказаться от королевских полномочий
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
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