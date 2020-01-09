И сегодня он нам расскажет о двух самых толковых.

№1 Хочешь накачать мышцы плеч, спины и трицепсы — поднимай гирю над головой. Совет: начинай с медленного темпа, если не желаешь травмироваться.

№2 Следующее упражнение поможет повысить силу и накачать пресс. При этом каждую минуту будешь терять по 14 ккал. Ученые из Университета Висконсина так увлеклись этим занятием, что даже приравняли его к бегу со скоростью 9 км / час. Мол, оба вида спорта одинаково помогают худеть.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира