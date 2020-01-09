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В Украине озвучили потери от запуска Турецкого потока
09.01.2020 22:29
В Украине оценила потери от запуска Турецкого потока
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
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