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В Украине озвучили потери от запуска Турецкого потока
09.01.2020 22:29
В Украине оценила потери от запуска Турецкого потока Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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