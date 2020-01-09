В прошлом году в госбюджет поступило от крупных налогоплательшиков 344, 8 млрд гривен, что на 12% больше по сравнению с 2018 годом, пишет пресс служба офиса крупных налогоплательщиков ГНС. "В течение 2019 плательщиками офиса ВПП ДПС обеспечен сбор платежей в Государственный бюджет в размере 344, 8 млрд грн., А это, в свою очередь, на 36, 9 млрд грн или на 12% больше, чем в 2018 году", - говорится в сообщении. В частности, ВПП в прошлом году заплатили 131, 9 млрд грн налога на добавленную стоимость, 80, 2 млрд грн налога на прибыль, 65, 5 млрд грн акцизного налога с произведенных товаров. От всех налоговых поступлений в государственный бюджет доля крупных плательщиков в прошлом году составила 55,7%; между поступлений от налога на прибыль - 75%, налога на добавленную стоимость - 54,8%, акцизного налога - 93,7%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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