Во вторник в Гааге, Нидерланды, началась Специальная сессия Конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия. Участие в сессии принимает и делегация Украины во главе с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Бондарем, передает

"Мы должны оставаться бдительными в отношении тех, кто использует Оружие Массового Поражения; против тех, кто защищает виновников использования химического оружия, против тех, кто подрывает усилия международного сообщества для решения этой проблемы", - заявили представители Украины на сессии.

По словам украинской стороны, Россия заблокировала способность мира найти виновников в применениях химического оружия в Сирии, наложив вето на возобновление независимого расследования.

"Непрерывная неспособность Совета Безопасности ООН реагировать на использование химического оружия может повлечь дальнейшие опасные последствия в Сирии и за ее пределами. Мир видит поведение режима России - как в Сирии, Соединенном Королевстве, Грузии, Украины, так и в других странах - беспрецедентно со времен Второй мировой войны. Эти агрессивные попытки управлять миром без каких-либо цивилизованных правил должны быть уничтожены", - заявила украинская делегация.

Ранее Госдеп США заявил о попытках России и Сирии "зачистить" место химатакы в Думе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира