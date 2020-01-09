Опубликовано видео возможного момента ракетного удара по украинскому Боингу в Иране. Об этом первым сообщил пользователь Твиттер NarimanGharib, который не уверен, что это видео подлинное.

"Видеозапись, которую я получил от источника - в тот момент, когда ракета попала в # Flight752. Я пока не могу проверить видео! но, пожалуйста, дайте мне знать, если вы найдете что-нибудь. Я общаюсь с человеком, который отправил это видео, чтобы узнать, могу ли я получить версию видео с метаданными", пишет автор видео.

Напомним, американский телеканал сообщил о двух пусках ракет Ирана по украинскому Boeing-737.

"Истории становятся всё офигительнее. Появилось видео якобы попадания ракеты в украинский самолёт. Стоит себе, знаете ли, ничего не подозревающий иранец в полшестого утра и снимает, знаете ли, на телефон вполне конкретный участок ночного неба. Ну а что, мы же все с вами иногда просыпаемся ранним утром и снимаем ночную темноту на телефон, правда?

Поразительное совпадение. Ага.

А тут - такое совпадение: именно в этот момент именно в этой части неба в самолёт попадает ракета.

Причём на автора зрелище не производит, похоже, никакого впечатления. Даже "бля" или "ух ёпта" мужик не сказал. В общем, если честно, после публикации видео мои подозрения насчёт того, что самолёт реально сбили, выросли. Да только вот я стал ещё меньше уверен в том, кто это сделал." - Заявил журналист Юрий Ткачёв.

Напомним, Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) мог быть уничтожен беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), принадлежащим США. Американцы могли перепутать гражданский борт с самолетом правительства Ирана, который был их целью в связи с ночным нападением на военные базы. Об этом сообщает портал Live Report со ссылкой на источник между иранских военных.

В Иране уже заявили, что, скорее только, причиной крушения стали технические неполадки. Однако источник между иранских военных заявил, что самолет мог быть сбит американским дроном.

"США должны были уничтожить наш правительственный самолет с лицами, отвечающими за набег на их базы. Но по ошибке был сбит обыкновенный гражданский лайнер. Эту версию мы считаем основной. Тем более что перед падением самолета близко был обнаружен БПЛА MQ-1 Predator, который сейчас состоит на вооружении только у США. Когда будут доказательства этой версии, она будет озвучена руководством страны", — рассказал источник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира